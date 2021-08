Roma 2021: programma Michetti, Atac pubblica ma possibili sinergie industriali con altre aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atac deve rimanere di proprietà pubblica ma non sono escluse collaborazioni e partecipazioni industriali di settore perché "attraverso una sinergia con aziende qualificate del settore, esempio Ferrovie dello Stato o soggetti di analoga caratura, si può ambire a creare una dimensione del trasporto pubblico competitiva a livello nazionale e internazionale". E' quanto prevede il programma del candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, che "Agenzia Nova" ha visionato in anteprima. Inoltre Atac va "tirata fuori dal concordato nel quale è stata scaraventata dalla scelta incomprensibile della giunta Raggi" per essere sottoposta "a un vero piano di rilancio che la metta nelle condizioni di competere" a "livello europeo". Accanto a questo, quanto già annunciato: lotta all'evasione con il ritorno dei controllori a bordo dei mezzi e formazione continua per i dipendenti. (Rer)