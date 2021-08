Francia: gruppo di pescatori fa causa contro parco eolico marittimo in Bretagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di pescatori francesi ha fatto causa contro un parco eolico nella baia del comune di Saint-Brieuc, in Bretagna. Come riferito dall'emittente televisiva "Bfm Tv", il comitato per la pesca del dipartimento Cotes-d'Armor ha segnalato l'inquinamento ambientale del progetto, che da maggio del 2021 fa uso di circa sessanta turbine eoliche. La causa penale è stata presentata ieri al procuratore di Brest. Il comitato ha specificato che il parco eolico "emette sostanze inquinanti, non rispetta la conservazione della specie di animali non domestiche, così come non rispetta gli ambienti naturali. Gli sversamenti provocano danni alla vita nel mare". La parte sud della baia di Saint-Brieuc è una riserva naturale sin dal 1998 e si trova vicino al sito di Cap d'Erquy-Cap Frehel, appartenente alla categoria Natura 2000 in quanto zona di protezione speciale. (Frp)