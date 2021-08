Bosnia-Turchia: Erdogan a Sarajevo, sarà testimone di nozze della figlia di Izetbegovic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan prosegue la sua visita a Sarajevo, dove è stato accolto da una folla di centinaia di persone radunate nella via principale per l'occasione. Secondo quanto riferisce il sito web "Klix", Erdogan sarà anche testimone di nozze della figlia di Bakir Izetbegovic, leader del Partito di azione democratica (Sda), forza rappresentativa della componente musulmana del Paese. Il presidente turco ha attraversato il centro storico accompagnato dall'esponente musulmano della presidenza della Bosnia-Erzegovina Sefik Dzaferovic e dall'ulema Husein Kavazovic. Erdogan si è recato in precedenza al cimitero dei martiri a Kovaci, dove stamane ha reso omaggio ad Alija Izetbegovic, primo presidente della Bosnia-Erzegovina e padre di Bakir Izetbegovic. (Seb)