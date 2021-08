Trasporti: Fd'I, inappropriate linee guida ministero Infrastrutture su Tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta il Mims ha perso un'occasione per adeguare il sistema del Tpl alle esigenze ordinarie e sanitarie dei cittadini. Le linee guida sul Tpl realizzate dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, inviate al Cts e presentate in sede di Conferenza delle Regioni, risultano inappropriate e confermano ancora una volta la distanza del Mims verso le reali esigenze degli utenti dei mezzi pubblici automobilistici e ferroviari". È quanto dichiarano il senatore Massimo Ruspandini, capogruppo in Commissione Trasporti al Senato e Responsabile nazionale del Dipartimento Trasporti, e Marco Foti, dirigente nazionale del Dipartimento Trasporti di Fratelli d'Italia. "Il ministero - aggiungono - evita di regolamentare il settore, aspetto che noi chiediamo dall'inizio dell'emergenza sanitaria, fa finta che sui mezzi pubblici non esista il Covid e, addirittura, prevede il ritorno del controllore a bordo con compiti di verifica, non solo del biglietto ma anche della corretta applicazione delle misure anti-Covid, quali la capienza dell'80 per cento, il distanziamento sociale ed il corretto utilizzo della mascherina. Aspetti che - spiegano i due esponenti di Fd'I - non possono essere monitorati dal personale delle aziende del trasporto pubblico sia per numero di addetti interessati al controllo (ne servirebbero decina di migliaia) sia per disposizioni normative e legislative (assenza del potere sanzionatorio)". (segue) (Com)