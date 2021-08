Trasporti: Fd'I, inappropriate linee guida ministero Infrastrutture su Tpl (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Misure a cui le aziende, inoltre, oggi non possono dare riscontro a causa della scarsa disponibilità delle risorse economiche ordinarie provenienti dall'ex fondo nazionale per il trasporto pubblico locale - sottolineano Ruspandini e Foti -. Appare certamente più importante e stringente invece che il Mims fornisca linee guida orientate maggiormente alla programmazione dei servizi evitando di demandare alle Prefetture l'organizzazione del trasporto pubblico, i cui Tavoli di coordinamento nel recente passato hanno creato notevoli difficoltà. Per cui l'invito che facciamo al ministro Giovannini ed al Governo è di fornire indicazioni specifiche alle Regioni (emanare norme stringenti sul Tpl a tutela degli utenti e degli Enti locali) e mettere a disposizione risorse economiche necessarie (oltre a quelle previste per i servizi aggiuntivi ed i mancati ricavi da parte delle aziende)", concludono. (Com)