Roma 2021: programma Michetti, tavolo con Regione per rinegoziare fondo Tpl ferrovia Lido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla ferrovia Roma-Lido è prevista l'apertura immediata di un tavolo con la Regione Lazio "non per cedere treni e servizio come sta avvenendo in queste settimane, ma per rinegoziare la quota parte del Fondo per il trasporto pubblico locale che spetta a Roma Capitale". E' quanto prevede il programma del candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, che "Agenzia Nova" ha visionato in anteprima. Michetti si impegna a "far modificare il decreto che ha classificato la linea quale 'ferrovia di interesse nazionale' anziché come metropolitana". (Rer)