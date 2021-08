Ue-Iran: Borrel a colloqui con ministro Esteri, focus su Jcpoa e Afghanistan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borrell ha ricordato la necessità per tutti i partecipanti ai colloqui di avere un approccio realistico e flessibile ai negoziati, al fine di raggiungere un compromesso che sia nell'interesse di tutti. Borrell e Amir-Abdollahian hanno discusso della situazione in Afghanistan dopo la presa del potere da parte dei talebani. L'Alto rappresentante ha osservato che la situazione nel Paese richiede la massima attenzione e che il ruolo dei partner regionali e internazionali è fondamentale per garantire la stabilità all'interno e all'esterno della regione. I due hanno deciso di rimanere in contatto e continuare a consultarsi sulla situazione. (Beb)