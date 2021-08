Covid: Ricchiuti (Fd'I), governo immobile e in vacanza dinanzi emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lino Ricchiuti, viceresponsabile dipartimento Imprese e Mondi produttivi di Fratelli d'Italia, afferma: "Siamo passati dai governi estivi della Prima Repubblica al governo immobile e in vacanza in piena emergenza. Non ha rifinanziato l'indennità per i lavoratori in quarantena che non viene più riconosciuta come malattia - si legge in una nota -, pertanto sono considerati giorni di assenza e detratti dalla busta paga. Inutile dire che se hai una attività e segnali che sei stato vicino ad un positivo te ne vai in quarantena, incassi zero ma le tasse e le spese fisse non si fermano". L'esponente di Fd'I aggiunge: "Alcune Regioni stanno per cambiare colore, e non sappiamo cosa dobbiamo aspettarci per l'autunno, ma il 1 settembre partono 60 milioni di cartelle esattoriali più tutte le tasse correnti e le varie rate delle rottamazioni. Ma a costoro non viene in mente che a queste condizioni qualcuno, pur sapendo di essere stato a contatto con un positivo, specie se ha il Green pass e quindi può andare ovunque senza essere tamponato, se ne starà quieto e non farà alcuna segnalazione, magari contagiando altri? Il governo dei migliori è consapevole che milioni di italiani vivono giorno per giorno, non hanno risparmi da parte e che se oggi non incassi - conclude Ricchiuti -, domani entri in un tunnel di debiti dal quale non si riesce ad uscire?". (Com)