Roma 2021: programma Michetti, su parcheggi recupero progetto Cento piazze di Rutelli

- Sulla riorganizzazione del traffico in città il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, recupera il progetto "Cento piazze" dell'ex sindaco di centrosinistra, Francesco Rutelli. In un passaggio del programma, che "Agenzia Nova" ha visionato in anteprima, si legge che "la vera novità, del nuovo impulso di trasporto su ferro, sotterraneo e in superficie, prevederà il coinvolgimento dei soggetti competenti per pensare contestualmente parcheggi in corrispondenza delle principali stazioni, sottopassi atti a pedonalizzare piazze e viali di superficie, finanza di progetto per operazioni miste pubblico-privato al fine di arredare la città rilanciando il progetto di Rutelli delle 'Cento piazze' che mise tra l'altro in moto progettisti neolaureati offrendo loro un'opportunità realizzativa". (Rer)