Repubblica Ceca: Covid, Praga include Germania tra Paesi ad alto rischio

- La Repubblica Ceca ha inserito la Germania tra i Paesi ad alto rischio in relazione alla pandemia di coronavirus. Lo ha riferito il ministero della Sanità. La nuova designazione del Paese limitrofo determina che chiunque entri in Repubblica Ceca dalla Germania debba affrontare un test Pcr e restare in isolamento fino a che l’esito non diventi noto. Eccezioni si applicano alle persone pienamente vaccinate o che sono guarite dal Covid-19 nei precedenti 180 giorni. La decisione di includere la Germania nella lista dei Paesi ad alto rischio si fonda sui dati forniti dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). (Vap)