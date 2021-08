Usa: inflazione e consumi in aumento a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione e la spesa dei consumatori negli Stati Uniti sono aumentate leggermente nel mese di luglio, in una fase in cui sono tornati a crescere i contagi da Covid-19 a causa dell’incidenza della variante Delta. Lo indicano gli ultimi dati del dipartimento del Commercio, secondo cui l’indice dei prezzi per le spese di consumo personale (Pce) è salito di 0,3 punti percentuali a luglio, dopo una crescita dello 0,5 per cento a giugno. Negli ultimi 12 mesi l’aumento è stato del 4,2 per cento. L’indice dei prezzi Pce senza i prodotti alimentari ed energetici, quelli più volatili, è aumentato anche dello 0,3 per cento a luglio. Il consumo personale è cresciuto parimenti dello 0,3 per cento a luglio, rallentando rispetto all’1,1 per cento di giugno. Sempre stando ai dati del dipartimento del Commercio, le entrate personali sono cresciuti dell’1,1 per cento a luglio, in aumento rispetto allo 0,2 per cento di giugno. I dati giungono in un momento in cui l’economia statunitense avverte le difficoltà di una nuova fase della pandemia. L’inflazione ha raggiunto il suo livello più alto da oltre dieci anni a questa parte, in particolare a causa della difficoltà dei produttori a soddisfare la domanda dei consumatori e delle disfunzioni delle catene di distribuzione globali. Molti economisti ritengono tuttavia che la spinta inflazionistica sia destinata a rientrare nelle settimane a venire.(Nys)