Roma 2021: programma Michetti, Metro C fino a Cassia, B da Ardeatina a Casal Monastero

- Rilancio della metro C con la progettazione e l'appalto della tratta Colosseo-Cassia, prolungamento della linea A oltre Battistini, fino a Torrevecchia e Casalotti. La metro B1 arriverà fino a Porte di Roma e la linea B sarà prolungata, dopo Rebibbia fino Casal Monastero e dal capolinea di Laurentina verso Cecchignola e Ardeatina "connettendo quartieri popolosi e non serviti dal trasporto pubblico" anche "tramite progetti di finanza da realizzarsi con il coinvolgimento dei privati". E' quanto prevede il programma del candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, che "Agenzia Nova" ha visionato in anteprima. "Ulteriori progetti, come la cosiddetta metropolitana circolare, saranno subordinati a una qualificata interlocuzione con lo Stato, anche in considerazione del credito fiscale che Roma vanta rispetto alla fiscalità generale", si legge ancora nel programma inerente alle nuove infrastrutture trasportistiche e che parte dal salvataggio di Roma Metropolitane, società partecipata oggi in liquidazione. (Rer)