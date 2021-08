Viabilità: Aspi, A4 Mi - Bs chiusure notturne uscita stazione di Bergamo e allacciamento A52 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) Attravero una nota Autostrade informa che è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne della stazione di Bergamo, sulla A4 Milano-Brescia, mentre sono confermate le chiusure previste sul Ramo di allacciamento A4/A52. Pertanto, per consentire programmati lavori di pavimentazione, saranno adottati diversi provvedimenti di chiusura. Sulla A4 Milano-Brescia: dalle 21.00 di lunedì 30 alle 5.00 di martedì 31 agosto, sarà chiusa la stazione di Bergamo, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Dalmine; dalle 00.00 alle 5.00 di martedì 31 agosto, sarà chiusa la stazione di Bergamo, in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Brescia. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Dalmine o di Seriate; dalle 21.00 di mercoledì 1 alle 5.00 di giovedì 2 settembre, sarà chiusa la stazione di Bergamo, in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Seriate. Sul ramo di allacciamento A4 Milano-Brescia / A52 Tangenziale nord di Milano, nelle due notti consecutive di giovedì 2 e venerdì 3 settembre, con orario 21.00-5.00, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A52 Tangenziale nord di Milano per chi, in uscita dalla stazione di Monza, è diretto sulla A52 o verso Monza. In alternativa, proseguire sulla A4 in direzione Torino e uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni. (Com)