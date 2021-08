Sondrio: grave bambino di otto anni, quasi annegato in un torrente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intorno alle 14.30, un bambino di otto anni è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio dopo essersi tuffato in un torrente sulla statale Stelvio di Andalo Valtellino (Sondrio). Non è ancora nota la precisa dinamica dell’incidente, potrebbe essersi trattato di un malore o di un trauma riportato in seguito al tuffo. Al momento dell’incidente, il bambino – in seguito trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo – si sarebbe trovato in compagnia di alcuni ragazzini suoi coetanei e sembrerebbe che i genitori non fossero presenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Valchiavenna, oltre al personale del 118 con un’ambulanza, un’automedica e un elicottero. (Rem)