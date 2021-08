Russia: incidente aereo nella regione di Perm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi nella regione russa di Perm è caduto un bombardiere Su-24. Lo riporta il quotidiano russo "Izvestia". I due piloti sono riusciti a eiettarsi dal velivolo prima dello schianto ma le loro condizioni di salute non sono per ora chiare. Secondo alcuni rapporti, il bombardiere precipitato apparteneva al secondo regimento aereo di bombardieri. Gli aerei di questo reggimento sono stati coinvolti in diverse esercitazioni aeronautiche. Al momento si stanno accertando le ragioni dell'accaduto. (Rum)