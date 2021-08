Lega: Fratoianni (Si), accolta esponente politica che fece gesto dell'ombrello davanti casa Anna Frank

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, denuncia come a nemmeno 24 ore di distanza dalle dimissioni "del camerata Durigon dal governo" ecco che sui media "appare una notizia proveniente dal Piemonte: con tutti gli onori e alla presenza di parlamentari e consiglieri regionali è stata accolta nel partito di Salvini e Giorgetti una ex esponente di Fd'I di Nichelino in provincia di Torino. La signora Denise Barcellona è soprattutto nota per aver fatto il gesto dell'ombrello davanti alla casa di Anna Frank", sottolinea Fratoianni. "E non contenta - prosegue il leader di Si - ha pure dichiarato pubblicamente che Anna Frank è un'invenzione." "Ma state tranquilli - conclude Fratoianni -. Per la Lega il fascismo è solo un'ossessione della sinistra". (Com)