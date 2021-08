Difesa: ministro sloveno Tonin, portare avanti il percorso Ue per Nord Macedonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovenia farà tutto ciò che è in suo potere per aiutare la Macedonia del Nord nel suo percorso europeo. Lo ha detto oggi il ministro sloveno della Difesa, Matej Tonin, nel corso di un incontro ad Ocrida con l'omologa macedone Radmila Sekerinska. "Faremo del nostro meglio per dire ai nostri amici bulgari che è anche nel loro interesse che la Macedonia del Nord diventi membro dell'Ue", ha detto Tonin nel corso di una conferenza stampa congiunta. "Oggi tra la Macedonia del Nord e la Slovenia c'è una sorta di partenariato strategico che si concluderà con un accordo formale tra i due Paesi. Sono sicuro che questa cooperazione sarà più intensa. Non vedo l'ora che arrivi il giorno in cui la Macedonia del Nord diventerà membro a pieno titolo dell'Ue", ha detto Tonin. Il ministro ha poi accolto con favore la decisione di Skopje di partecipare al contingente sloveno in Lettonia come parte della missione della Nato. "La Slovenia e la Macedonia del Nord sono partner forti ed è per questo che sono lieto che rafforzeremo la nostra cooperazione. La Macedonia del Nord accetterà il nostro invito a far parte del contingente sloveno in Lettonia", ha affermato Tonin. (segue) (Seb)