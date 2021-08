Difesa: ministro sloveno Tonin, portare avanti il percorso Ue per Nord Macedonia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'incontro, i due ministri hanno anche discusso della cooperazione nel campo della protezione e dell'assistenza alla Macedonia del Nord nella gestione degli incendi. Il ministro Tonin da ieri è in visita ufficiale in Macedonia del Nord. Dopo la conferenza stampa Tonin è partito da Ocrida per Berovo insieme alla ministra Sekerinska, dove ha incontrato il sindaco Zvonko Pekevski. Il ministro sloveno ha ricevuto una targa da consegnare alle forze della Protezione civile della Slovenia, in segno di gratitudine per la pronta risposta nell'affrontare gli incendi boschivi che hanno colpito la Macedonia del Nord. (Seb)