Ucraina-Moldova: Vladimir Zelensky, dobbiamo lavorare insieme per garantire la sicurezza nella regione

- Moldova, Polonia, Romania e Ucraina devono lavorare insieme per garantire la sicurezza nella regione. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, oggi a Chisinau per il trentennale dell'indipendenza della Moldova. Assieme a lui in conferenza stampa sono apparsi gli omologhi di Polonia e Romania, Andrzej Duda e Klaus Johannis, oltre ovviamente alla presidente moldava Maia Sandu. "I nostri Paesi segnano trent'anni di indipendenza in condizioni di sicurezza per nulla facili. Voglio che i cittadini siano resilienti e forti. Possa l'indipendenza durare migliaia di anni, che ci sia pace, prosperità e comprensione in questa terra", ha detto il presidente ucraino. "Dobbiamo lavorare insieme per garantire la sicurezza nella regione. Voglio ringraziarvi" per la partecipazione alla "Piattaforma di Crimea", ha continuato Zelensky. "Proponiamo ai partner che hanno accesso al Mar Nero di rafforzare i nostri sforzi per il successo dei nostri popoli. Grazie per l'invito e il dialogo", ha sottolineato. (Rob)