Turismo: Enit, Italia a gonfie vele al "Nastro rosa tour" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia - spiega il presidente Enit, Giorgio Palmucci - conta 285 porti e 2.090 accosti, per un totale di 488 mila 600 metri. L'Italia meridionale (isole incluse) dispone del 64,6 per cento dei porti italiani ed il 48 per cento degli accosti. Nel 2020 i movimenti in imbarco e sbarco di passeggeri nei porti italiani sono 32,5 milioni, in diminuzione del -51,9 per cento rispetto al 2019. Ma presto si tornerà ai volumi del 2019 quando il traffico passeggeri complessivo pari a 67,5 milioni di persone aumentava del 26,9 per cento, gli imbarchi e gli sbarchi dai traghetti sfioravano quota 18 milioni (+3,2 per cento) e i crocieristi sono stati quasi 11,9 milioni (+10,2 per cento)". (segue) (Com)