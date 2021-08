Fisco: De Poli (Udc), governi proroghi bonus facciate, essenziale per rinascita borghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista della prossima legge di Bilancio, al governo "chiediamo la proroga del superbonus e degli altri strumenti messi in campo per rimettere in moto un campo fondamentale della nostra economia come l'edilizia". Lo afferma in una nota il senatore Udc Antonio De Poli che, accogliendo la richiesta di Confartigianato, aggiunge: "Dobbiamo renderci conto che, in un clima di incertezza, i cittadini sono scoraggiati nell'avviare le pratiche se non rientrano nei parametri temporali previsti e, pertanto, è essenziale che da parte del governo ci sia un segnale che vada in questa direzione". L'esecutivo "preveda la proroga sia del superbonus 110 per cento che di tutte le altre agevolazioni fiscali, come, ad esempio, il bonus facciate 90 per cento. Quest'ultimo strumento è essenziale - ricorda De Poli - per la riqualificazione di borghi e centri storici delle nostre città. Penso a realtà come Venezia e Padova, ad esempio. La leva fiscale funziona ma solo se ha una prospettiva temporale ampia. Si tratta di una misura che aiuta, fra l'altro, non solo il settore dell'edilizia ma anche tutto l'artigianato (imbianchini, falegnami, fabbri, etc). La misura del bonus facciate va prorogata di almeno un anno, fino al 31 dicembre 2021". (Com)