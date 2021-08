Anzio: litiga con una donna e aggredisce poliziotti, arrestato 36enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri notte, ad Anzio gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Anzio Nettuno, sono intervenuti per una segnalazione di "aggressione nei confronti di una ragazza" e una volta sul posto, un testimone ha raccontato di aver visto fuggire a bordo di una vettura una ragazza inseguita a piedi da un uomo che le urlava parolacce e minacce. Dopo una breve battuta in zona, i poliziotti hanno notato un soggetto, identificato poi per C.V., romano di 36 anni, con precedenti di polizia, in evidente stato di agitazione, che, al telefono, urlava minacciando l'interlocutrice. A quel punto gli agenti si sono avvicinati all'uomo chiedendogli di esibire un documento di identificazione. In un primo momento questo è apparso tranquillo e ha consegnato quanto richiesto, continuando a parlare con la donna al telefono. Improvvisamente però senza un apparente motivo, ha iniziato a dare in escandescenza minacciando i poliziotti e, alla richiesta di salire sulla volante, ha iniziato ad agitarsi spintonando gli operatori e colpendoli con calci. Inutile il suo tentativo di fuga: bloccato dopo un breve inseguimento, è stato fatto salire sull'autovettura di servizio grazie anche all'aiuto di una seconda pattuglia intervenuta nel frattempo sul posto. (segue) (Rer)