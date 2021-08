Anzio: litiga con una donna e aggredisce poliziotti, arrestato 36enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una volta all'interno dell'abitacolo il soggetto ha iniziato a colpire con calci il vetro della portiera causando danni al montante e la rottura di un vetro. Sul posto è stato necessario l'intervento di personale medico che ha provveduto a sedare l'uomo. In considerazione dell'atteggiamento del 36enne e della sua pericolosità desunta anche dai trascorsi giudiziari, è stato arrestato per minacce e lesioni a pubblico ufficiale nonché per danneggiamento ai beni dello Stato. Convalidato l'arresto, C.V. è stato condannato a un anno, con pena sospesa. (Rer)