Libia: Lavrov, importante ritiro graduale e coordinato dei contingenti militari

- Nelle crisi in Libia e nell’Africa del Nord, è importante un ritiro graduale e coordinato dei contingenti militari. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, nel corso della conferenza stampa congiunta alla Farnesina con l’omologo italiano, Luigi Di Maio. I due ministri hanno parlato delle crisi in Libia e Africa del Nord, “dove non c’è un’evoluzione positiva”, ma “è importante un ritiro graduale e coordinato, sincronizzato”, dei contingenti militari, ha detto Lavrov. (Res)