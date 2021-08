Italia-Russia: Lavrov, su approvazione vaccini anti-Covid la decisione spetta a governi nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’approvazione dei vaccini in Europa spetta ai governi e agli enti preposti a livello nazionale, come è successo in Ungheria. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, nel corso della conferenza stampa congiunta alla Farnesina con l’omologo Luigi Di Maio. Il ministro russo ha posto il tema di San Marino, sul quale ha chiesto alle autorità italiane quale sia la causa della posizione privilegiata dei cittadini locali vaccinati con Sputnik V rispetto a quelli russi. Lavrov ha evidenziato come il pieno ripristino dei flussi turistici potrà avvenire appena risolto il problema del riconoscimento reciproco dei certificati. “In attesa dell’approvazione da parte dell’Ema, voglio ricordare che spetta ai governi e agli enti nazionali riconoscere i vaccini, come ha fatto l’Ungheria. Anche qui, credo non ci sia bisogno di attendere”, ha detto Lavrov.(Res)