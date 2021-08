Afghanistan: “Al Jazeera”, talebani pianificano “governo ad interim inclusivo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I talebani stanno pianificando un governo provvisorio inclusivo in Afghanistan, con la partecipazione dei leader di tutte le etnie e tribù del Paese. Lo riferisce l’emittente televisiva satellitare qatariota “Al Jazeera”, citando fonti del gruppo islamico afgano che ha rovesciato il governo centrale di Kabul, appoggiato dall’Occidente, in un’offensiva lampo durate poche settimane. Le fonti spiegano che sono allo studio una dozzina di nomi, mentre la durata del governo di transizione non è chiara. Il governo di transizione avrà un "Amir-al momineen" (Comandante dei fedeli) per guidare l'Emirato islamico dell'Afghanistan, aggiunge la tv di Doha, spiegando che un Consiglio supremo è stato convocato per decidere la forma del futuro governo e nominare i ministri. Le posizioni chiave in attesa di nomina includono la magistratura, la sicurezza interna, la difesa, gli affari esteri, le finanze, l'informazione e un incarico speciale per gli affari di Kabul. Il co-fondatore del movimento talebano Mullah Baradar si trova nella capitale, Kabul, mentre il Mullah Mohammad Yaqoob, figlio della guida spirituale talebana Mullah Omar, è arrivato da Kandahar per le prime consultazioni sulla formazione del governo, affermano le fonti. “Al Jazeera” aggiunge che il gruppo vuole portare “nuovi volti” nel governo, compresi i figli dei capi tribali tagiki e uzbeki. (Res)