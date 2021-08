Monza: da Comune contributi per iscrivere ad attività culturali i ragazzi tra gli 11 e i 16 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino a 200 euro di contributo per iscrivere un adolescente ad attività culturali, ricreative e sportive organizzate da associazioni, società sportive, enti o cooperative che operano sul territorio di Monza. In concomitanza con la ripresa delle attività dopo la pausa estiva il Comune intende sostenere concretamente le famiglie con figli adolescenti, compresi tra gli 11 e 16 anni, la fascia maggiormente colpita dalle restrizioni Covid che ne hanno fortemente limitato le relazioni sociali e interpersonali. "Abbiamo raccolto la richiesta di aiuto dei genitori, delle associazioni ma anche degli esperti che segnalavano il disagio crescente degli adolescenti a causa del lockdown forzato – spiega il sindaco Dario Allevi – L'auspicio è che anche grazie a questa misura riprenda in modo entusiasta l'attività sportiva di base e quella ricreativa e che la comunità riesca a riannodare i fili spezzati dall'isolamento". "Vogliamo offrire ai nostri ragazzi spazi di crescita sana, di socialità ritrovata e di relazioni buone – aggiunge l'Assessore alle Politiche Sociali Dèsirée Merlini – le associazioni del territorio e il terzo settore sono senza dubbio i luoghi più idonei per ricostruire il senso di appartenenza e di comunità che il Covid ha minato nei mesi scorsi, soprattutto tra i più giovani". (segue) (Com)