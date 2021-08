Monza: da Comune contributi per iscrivere ad attività culturali i ragazzi tra gli 11 e i 16 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risorse stanziate per il bando Ragazzi!! Noi ci siAmo sono pari a 403mila euro ed il valore massimo del contributo per ciascun minore viene stabilito nella misura di 200 euro con una sola scelta tra le attività (es. non è possibile destinare 150,00 euro per scuola di teatro e 50,00 euro per basket). In caso di nuclei con più minori verrà erogato un contributo per ciascuno dei figli. Qualora il costo di iscrizione al corso prescelto fosse superiore a 200 euro la famiglia dovrà provvedere al pagamento della differenza, mentre se il costo fosse inferiore, verrà erogato l'importo effettivo del corso. I contributi, fino all'esaurimento delle risorse disponibili, verranno riconosciuti dal Comune direttamente al soggetto che eroga la prestazione: associazioni, cooperative o enti culturali ricreativi e sportivi. Non sono ammessi contributi per attività antecedenti la pubblicazione del presente avviso. Sono destinatari del bando i nuclei familiari in possesso di tutti i seguenti requisiti: essere residenti nel Comune di Monza; aver presentato una dichiarazione dei redditi 2020 (a valere per l'anno 2019) riferita all'intero nucleo familiare (somma delle dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti il nucleo) non superiore a 30mila euro; essere nucleo familiare all'interno del quale uno o più minori di età compresa tra gli 11 e i 16 anni intendano iscriversi a una delle attività previste. Le domande potranno essere presentate dalle ore 9,30 del giorno 1 settembre 2021. La presentazione dell'istanza avviene esclusivamente in modalità elettronica attraverso portale internet dedicato https://servizionline.comune.monza.it/ mediante autenticazione Spid - Sistema Pubblico d'identità digitale di uno dei genitori o affidatari del/i minore/i. Tutte le informazioni e il testo dell'avviso sono online su www.comune.monza.it. (Com)