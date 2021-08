Afghanistan: Serracchiani (Pd), Europa apra porte, non è tempo egoismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le "strazianti" immagini delle vittime della "ferocia terroristica spero inducano la comunità internazionale ad agire per salvare il maggior numero di vite umane, di donne, bambini, uomini che fuggono dal regime talebano". Lo afferma in una nota Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera. "Un grande ringraziamento va a tutti i militari, i civili, i volontari, a cominciare dai nostri connazionali, che si stanno spendendo a rischio della vita in questi giorni a Kabul. Sono un esempio di generosità, di dedizione e di sacrificio straordinario. Mi auguro - continua - davvero che l'Unione europea, tenendo fede ai valori di libertà, giustizia e fraternità che ne sono alla base, compia tutti gli sforzi possibili per aprire le porte per accogliere e offrire una speranza di vita nuova ai profughi. Non è il tempo degli egoismi, non è il tempo dei muri ma della solidarietà e della condivisione. Insieme alla lotta senza quartiere all'orrore del terrorismo, occorre dare senza indugi corpo ai valori su cui fondiamo la nostra convivenza nella libertà, nella giustizia, nella democrazia".(Com)