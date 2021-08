Afghanistan: Unhcr, mezzo milione di persone potrebbero fuggire oltre confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino a mezzo milione di afgani potrebbero fuggire oltreconfine. Lo afferma l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), facendo appello a tutti i Paesi vicini affinché mantengano aperti i loro confini per coloro che cercano sicurezza. “In termini numerici ci stiamo preparando per circa 500 mila nuovi rifugiati nella regione. Questo è lo scenario peggiore", ha detto Kelly Clements, vice Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, in un briefing a Ginevra. "Anche se a questo punto non abbiamo visto grandi deflussi di afgani, la situazione all'interno dell'Afghanistan si è evoluta più rapidamente di quanto ci si aspettasse", ha aggiunto. (Res)