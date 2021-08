Afghanistan: Bolton, gli Usa non si sarebbero dovuti ritirare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti “non erano così affaticati” dalla guerra in Afghanistan e il ritiro non era necessario. Così l’ex consigliere alla Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Bolton, in un’intervista che sarà trasmessa oggi da “Sky Tg24 Mondo”. “Con il ritiro – ha osservato Bolton – ci siamo messi quasi nella stessa posizione in cui ci trovavamo prima dell’11 settembre. Sono stati fatti molti errori in Afghanistan, anche subito dopo aver rovesciato i talebani nel 2001. Abbiamo sicuramente sprecato un sacco di soldi. Ma abbiamo raggiunto l’obiettivo fondamentale, ovvero prevenire un altro attacco terroristico. Non penso che il ritiro si dovesse fare, non credo fossimo così affaticati da questa lunga guerra. In un anno e mezzo non c’è stato neanche morto. Penso che il governo afgano sarebbe sopravvissuto se negli ultimi tre anni non avessimo detto al mondo del nostro ritiro. È un errore. Non siamo stati sconfitti in Afghanistan, ma ce ne siamo andati e abbiamo restituito il paese ai talebani”. (segue) (Res)