Afghanistan: Bolton, gli Usa non si sarebbero dovuti ritirare (3)

- Secondo Bolton, inoltre, i talebani “non manterranno le loro promesse”. “Proprio ieri – ha ricordato l’esperto - un portavoce dei talebani (Zabihullah Mujahid) ha affermato che Osama bin Laden non è stato coinvolto nell'11 settembre. E se mentono su un punto fondamentale come questo, non esiteranno a mentire su altro. Proprio ora hanno a portata di mano qualcosa che hanno cercato di avere per 20 anni, tornando al potere. L'ultima cosa che vogliono è trovare dei motivi per farci stare a Kabul più a lungo di quanto vogliamo. Penso che si comporteranno nel migliore dei modi. Vogliono riprendersi la sovranità monetaria dalla Federal Reserve Bank di New York e riportarla in Afghanistan. È come se li tenessimo in ostaggio, in un certo senso. È un qualcosa di temporaneo da parte loro”. (Res)