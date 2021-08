Afghanistan: premier spagnolo Sanchez, operazione evacuazione un orgoglio per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione di evacuazione dall'Afghanistan che ha permesso di salvare 2.206 persone è stata un "orgoglio" per la Spagna. Lo ha affermato il primo ministro, Pedro Sanchez, nel corso di una conferenza stampa dal palazzo della Moncloa (sede della presidenza del governo), nel quale ha ringraziato pubblicamente tutti i servitori dello Stato coinvolti nell'operazione. "La Spagna ha fatto bene e questo è stato riconosciuto da tutti i Paesi dell'Ue, da tutti i leader delle istituzioni europee e dai governi dei Paesi alleati", ha sottolineato Sanchez, aggiungendo che la Spagna "non lascerà da solo" il popolo afghano. "Siamo rimasti a Kabul fino all'ultimo secondo e rimaniamo impegnati nella difesa dei diritti umani e della libertà in quel Paese, cercando il modo di continuare ad evacuare il maggior numero di persone che hanno collaborato con il nostro Paese e la comunità internazionale", ha promesso il premier iberico. (segue) (Spm)