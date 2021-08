Afghanistan: premier spagnolo Sanchez, operazione evacuazione un orgoglio per il Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio trasmettere la più ferma condanna del governo per gli attacchi a Kabul. La Spagna lavorerà con tutti i suoi alleati per combattere il terrorismo e garantire la sicurezza dentro e fuori i confini dell'Afghanistan", ha detto Sanchez. Il primo ministro ha spiegato che i criteri di evacuazione dei collaboratori afgani sono stati ampi. "Il governo spagnolo ha mantenuto un'ampia prospettiva di ciò che è considerato collaborazione. Sia le persone che hanno lavorato con l'ambasciata e le autorità negli ultimi 20 anni, sia le loro famiglie". A questo proposito, Sanchez ha rimarcato che il suo governo "non ha risparmiato alcuno sforzo per cercare di accogliere e spostare il maggior numero possibile di afghani" in Spagna. Per quanto riguarda il ruolo degli Stati Uniti e della Nato, "la Spagna ha sempre espresso molti dubbi su una decisione presa dall'amministrazione Trump e ora dall'amministrazione Biden, e tutto questo avrà una serie di conseguenze geopolitiche in termini di sicurezza e di flussi migratori per i quali dovremo prendere misure comuni", è stato il monito di Sanchez. (Spm)