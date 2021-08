Afghanistan: Schifani (FI), solidarietà a Mulè per attacco "Fatto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Giorgio Mulè "va tutta la mia solidarietà per l'inqualificabile e violento attacco che gli è stato mosso da Massimo Fini sul 'Fatto quotidiano', testata che fa della virulenza e delle accuse infondate un fiore all'occhiello, come io stesso ho avuto modo di constatare". Così il senatore di Forza Italia Renato Schifani, ex presidente del Senato. "L'auspicio formulato da Fini affinché il sottosegretario Mulè, insieme agli esponenti di Forza Italia e della Lega, muoia nella guerra contro i talebani, è un'offesa non solo al buonsenso ma anche alla centralità che l'informazione riveste in ogni democrazia", conclude. (Com)