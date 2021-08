Roma: trovate centinaia di pesci morti lungo le sponde del Tevere, in corso accertamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di ieri mattina l'intervento delle pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale, Reparto tutela fluviale, a seguito del ritrovamento di centinaia di pesci morti lungo le sponde del Tevere. Gli animali sono stati avvistati in diversi punti del fiume, in maggior numero a ridosso di Ponte della Musica, Ponte Sant'Angelo e Ponte Sisto. Immediata la richiesta di intervento della Asl e dell'Arpa Lazio per il campionamento delle carcasse e per il prelievo di campioni di acqua al fine di accertare le cause di quanto accaduto. Sul posto presente anche personale della polizia di Stato. (Rer)