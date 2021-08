© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante le operazioni di taglio di un albero un uomo, 40enne di nazionalità indiana, è rimasto incastrato con il piede sotto al fusto della pianta appena abbattuta. I vigili del fuoco sono intervenuti in via San Giuseppe da Copertino a Roma per liberare l'uomo e affidarlo alle cure del 118.(Rer)