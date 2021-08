Lavoro: Figliomeni (Fd'I), inaccettabile ritardo buoni pasto operatori Risorse per Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo assistere inermi a queste differenze di trattamento che vede, ancora una volta, i lavoratori dei presìdi di Risorse per Roma dimenticati dall'azienda e stavolta con riguardo ai buoni pasto con un ritardo di circa due settimane dall'erogazione prevista, rispetto agli altri lavoratori della municipalizzata che già li hanno regolarmente percepiti". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia. "Non possiamo accettare continue penalizzazioni per questi lavoratori, che peraltro sono già discriminati nell'applicazione del contratto che prevede un trattamento economico inferiore pur svolgendo delle elevate mansioni, fondamentali per l'Amministrazione nelle varie sedi istituzionali. In un momento storico come quello attuale, dove le famiglie stanno cercando di riprendersi dalle difficoltà economiche dovute alla pandemia, situazioni come queste possono andare ad incidere pesantemente nei bilanci familiari. Auspichiamo, pertanto, da parte dei vertici dell'azienda una rapida risoluzione di questa inaccettabile questione", conclude. (Com)