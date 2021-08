Cina: regolatori puntano a stretta norme su algoritmi per condivisione video

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità cinesi di regolamentazione hanno intenzione di irrigidire le norme sugli algoritmi utilizzati dalle compagnie tecnologiche per raccomandare video e altri contenuti ai propri utenti. Lo scrive oggi il portale “Channel News Asia”, secondo cui l’obiettivo è di rafforzare l’autorità statale sui servizi internet. La proposta è contenuta in una bozza di 30 pagine dell’Amministrazione del cyberspazio della Cina e prevede il divieto di pratiche che “incoraggiano la dipendenza e l’alto consumo” dei contenuti. Le nuove regole avrebbero un impatto su giganti cinesi della tecnologia come Tencent e Bytedance, ma prenderebbero di mira anche attività che potrebbero costituire una minaccia alla sicurezza nazionale e all’ordine economico nel Paese.(Cip)