Milano: Polizia locale denuncia 49enne per intestazione fittizia di 181 veicoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia locale di Milano ha cancellato d'ufficio 181 veicoli intestati a un prestanome, denunciato, e presumibilmente utilizzate da persone per commettere illeciti penali e amministrativi. Gli agenti della Polizia locale hanno rintracciato, lo scorso dicembre in sosta vietata in via Giambellino, una Fiat Bravo che era stata segnalata dai cittadini della zona come auto utilizzata per trasportare sovente materiali (ad esempio le lastre di ferro con cui vengono chiusi gli alloggi) e persone che avevano presumibilmente occupato appartamenti abusivamente. Con l'aiuto di una pattuglia con i lampeggianti accesi, gli agenti sono riusciti ad attirare l'utilizzatore nel luogo in cui si trovava l'auto e a constatare che non aveva titolo per possederla: il veicolo era stato acquistato in contanti e non era mai stata effettuata la pratica per il passaggio di proprietà. Grazie a questo intervento è stato possibile constatare che lo stesso proprietario - V.T., 49 anni di origini rumene, residente nel mantovano - aveva intestati a sé altri 180 veicoli, per un volume presunto di affari di 1,8 milioni di euro: tra questi infatti vi erano 24 BMW, 30 Audi, 11 Mercedes, 1 Jaguar, 1 Jeep Grand Cherokee, 1 Range Rover e numerosi autocarri. (segue) (Com)