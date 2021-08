Milano: Polizia locale denuncia 49enne per intestazione fittizia di 181 veicoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La successiva attività d'indagine, portata avanti in collaborazione con la Stazione dei Carabinieri di Sustinente e con la Polizia locale di Porto Mantovano e coordinata dall'Ufficio Intestazione Fittizia Veicoli della Procura della Repubblica, ha permesso di rintracciare l'uomo, notificargli verbali per oltre 98mila euro (per divieto di intestazione fittizia) e di deferirlo all'Autorità Giudiziaria per i reati di intestazione fittizia di autoveicoli, falsità ideologica continuata in atti pubblici, commessa al fine di trarre in inganno il pubblico ufficiale, e truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato e di altri Enti pubblici. L'uomo era infatti anche titolare di una partita Iva fittizia legata alla vendita di auto - per la quale non aveva mai dichiarato alcun reddito -, con cui riusciva a sfruttare le agevolazioni sui passaggi di proprietà e a non pagare il bollo auto per un danno stimato allo Stato di 150mila euro. Il blocco anagrafico di tutte le 181 vetture è stato notificato al PRA e alla Motorizzazione civile di Milano. (Com)