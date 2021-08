Libia: piano per le acque reflue in ritardo, spiagge di Tripoli altamente inquinate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le acque che bagnano la spiaggia di Tripoli, la capitale della Libia, contengono livelli di batteri superiori al 500 per cento rispetto alla soglia di guardia. Lo ha detto un membro del Consiglio comunale di Tripoli, Sara al Naimi, precisando che sono stati analizzati campioni prelevati da cinque siti sulla spiaggia capitolina. Al Naimi ha aggiunto, in una dichiarazione resa ad “Agenzia Nova”, che questo problema era già stato sottoposto all’attenzione dell'ex Governo di accordo nazionale. Il dossier è anche sul tavolo del nuovo Governo di unità nazionale (Gna), che dovrebbe avviare un progetto integrato di trattamento delle acque reflue. Al Naimi ha invocato la necessità di adottare soluzioni temporanee per ridurre il prima possibile il volume di inquinamento delle acque e delle spiagge, attraverso il passaggio delle acque nere in bacini di sedimentazione da filtrare che confluiscano in mare. (Lit)