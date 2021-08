Speciale difesa: Afghanistan, si conclude ritiro truppe tedesche, ministra Difesa a Tashkent per ringraziare militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sta per completarsi il ritiro della Bundeswehr, le Forze armate tedesche, dall’Afghanistan. In giornata, infatti, è atteso il rientro dell’ultimo contingente, i paracadutisti della prima brigata aviotrasportata, oltre a centinaia di altri militari. Ieri sera, intanto, la ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, e il capo di Stato maggiore della Difesa, Eberhard Zorn, sono volati in Uzbekistan subito dopo la fine della rischiosa missione per ringraziare i militari che hanno “portato in sicurezza quante più persone possibile nelle condizioni più difficili sul posto”. La pericolosità dell'operazione è stata dimostrata ieri sera dagli attacchi terroristici avvenuti nei pressi dell'aeroporto di Kabul, in Afghanistan, che ha causato centinaia fra morti e feriti. I militari tedeschi, come quelli di altre nazioni, avrebbero dovuto ritirarsi ieri come previsto, per completare così entro martedì lo sgombero di tutte le forze dei Paesi della Nato dallo scalo aereo. Gli attacchi avvenuti ieri, tuttavia, hanno ritardato queste manovre e, nel caso dei militari tedeschi, solo nella tarda serata di ieri si è riusciti a trasportare tutti sani e salvi a Tashkent, capitale dell’Uzbekistan. (Geb)