Speciale difesa: Mali, corruzione, arrestato l'ex premier Maiga

- L'ex primo ministro del Mali Boubeye Maiga è stato arrestato per presunta corruzione nell'ambito dell'acquisto di un aereo presidenziale risalente a sette anni fa. Lo ha fatto sapere il suo avvocato Kassoum Tapo in una nota ripresa ai media locali, precisando che i dettagli sul suo arresto sono ancora chiari. Maiga è accusato di essere stato coinvolto nel presunto sovrapprezzo dell'aereo dell'ex presidente Ibrahim Boubacar Keita, rovesciato da un colpo di Stato militare nell'agosto 2020. All'epoca dei fatti contestati Maiga ricopriva l'incarico di ministro della Difesa. L'aereo presidenziale fu acquistato per 40 milioni di dollari, un importo che secondo la magistratura è sovrastimato. Maiga è stato primo ministro tra il 2017 e il 2019, quando si è dimesso a causa di un'ondata di violenza nel Paese. Al suo posto è subentrato Boubou Cissé, restato in carica fino a quando non è stato deposto insieme al presidente Keita dopo il golpe dell'agosto 2020. (Res)