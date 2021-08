Speciale difesa: Russia, elaborati dispositivi per rendere gli aerei invisibili da Flightradar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I più recenti transponder sviluppati dall'Istituto russo dell'elettronica per l'aviazione Navigator possono rendere un aereo invisibile al rilevamento del servizio Flightradar, il portale Internet per il tracciamento di aeromobili dotati di transponder. Sergej Baburov, direttore generale del Navigator, ne ha parlato in un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa russa "Tass", durante il Forum tecnico militare internazionale "Army-2021". "Nel nostro sistema, a differenza di quelli stranieri, ci sono funzioni molto utili per scopi militari. Il sistema per la prevenzione delle collisioni in aria è stato dotato di una modalità di silenzio radio", ha detto Baburov. (Rum)