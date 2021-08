Speciale difesa: Afghanistan, martedì audizione di Guerini al Copasir, Urso, “comitato costantemente informato”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica è convocato martedì 31 alle 11.30 per la audizione del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, sulla gravissima situazione in Afghanistan e sulle sue conseguenze per la nostra sicurezza nazionale. Ne dà notizia il presidente del Copasir, il senatore Adolfo Urso, il quale evidenzia “come il Copasir sia tenuto costantemente informato sulle operazioni di evacuazione in corso e sulle condizioni di sicurezza nell’aeroporto di Kabul sottoposto agli attacchi del terrorismo islamico”. (Com)