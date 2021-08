Speciale difesa: Nigeria e Russia siglano accordo per fornitura di attrezzature e addestramento delle truppe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Nigeria ha firmato un accordo militare con la Russia volto a facilitare la fornitura di attrezzature e l'addestramento delle truppe. Secondo quanto riferito dall'ambasciata nigeriana a Mosca in una nota, "l'accordo di cooperazione tecnico-militare tra i due Paesi crea un quadro giuridico per la fornitura di attrezzature militari, la fornitura di servizi post-vendita, la formazione del personale nelle rispettive istituzioni educative e il trasferimento tecnologico”. L'accordo arriva due anni dopo che il presidente nigeriano Muhammadu Buhari ha incontrato il suo omologo russo Vladimir Putin al vertice Russia-Africa di Sochi. In quel frangente Buhari aveva invitato la Russia a concludere un accordo militare globale per contribuire a contrastare l'insurrezione di Boko Haram nel nord-est della Nigeria. L'esercito nigeriano dispone già di diversi aerei da combattimento ed elicotteri acquistati dalla Russia e che ha impiegato nella lotta contro gli insorti. La Nigeria chiede ora alla Russia attrezzature e servizi militari dopo che il Senato degli Stati Uniti il ​​mese scorso ha respinto la richiesta di Abuja per l'acquisto di armi da Washington, tra cui 12 elicotteri d'attacco, per una somma di un miliardo di dollari, motivando la decisione con le preoccupazioni per le violazioni dei diritti umani attribuite al governo nigeriano. (Res)