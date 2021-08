Austria: ex leader Fpo Strache condannato per corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex leader del Partito della Libertà Austriaco (Fpo), Heinz-Christian Strache, è stato condannato per corruzione. Lo rende noto il quotidiano “Kurier”. Strache è stato condannano a 15 mesi di reclusione con la sospensione condizionale, mentre l'altro coimputato, Walter Grubmuller, è stato condannato a 12 mesi, sempre con la condizionale. Strache era stato accusato di aver offerto di modificare una legge per aiutare un donatore del suo partito, Grubmuller, ad assicurarsi fondi pubblici per una clinica privata. Il politico di estrema destra austriaco è stato al centro di uno scandalo nel 2019 che ha determinato elezioni anticipate in seguito alla crisi del governo conservatore guidato da Sebastian Kurz, di cui lo stesso Strache era vicecancelliere. Lo scandalo è esploso dopo che la pubblicazione di un video risalente al 2017 in cui Strache accettava potenziali donazioni illegali al suo partito da parte della sedicente nipote di un’oligarca russo. Kurz è successivamente tornato alla cancelleria austriaca nel 2020, in una coalizione con i Verdi. (Geb)