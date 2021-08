Libia: Covid, 82 mila casi attivi nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro nazionale per il controllo delle malattie della Libia ha annunciato 1.613 nuove infezioni da coronavirus su 6.792 campioni, portando gli attualmente positivi a quota 82 mila. Nel suo bollettino odierno, il Centro ha dichiarato che il tasso positività è pari al 23,7 per cento. La capitale, Tripoli, ha registrato la più alta concentrazione di nuovi contagi, con 441 casi, seguita da Bengasi con 94. Il centro ha anche registrato 13 nuovi decessi: sette pazienti nella regione occidentale, un caso nel sud e cinque in Cirenaica. Il bollettino quotidiano del Centro per il controllo delle malattie ha contato 780 pazienti guariti dal virus, di cui 412 persone di Tripoli e 193 di Misurata, mentre il resto dei casi è stato distribuito tra diverse città. I casi attivi totali hanno raggiunto le 82.001 persone, mentre i decessi ammontano a 4.165 a fronte di 217.624 persone sono guarite dall'infezione. (Lit)