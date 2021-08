Afghanistan: Di Maio, dialogo con Russia è imprescindibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’Italia il dialogo con la Russia sull’Afghanistan è imprescindibile. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso della conferenza stampa con l’omologo russo, Sergej Lavrov. “Abbiamo ribadito la nostra volontà di dialogare e cooperare in questa fase delicata sull’agenda internazionale. In Afghanistan è essenziale mantenere il più stretto coordinamento, e il dialogo con la Russia è imprescindibile”, ha detto Di Maio, che ha poi espresso la “forte condanna italiana per gli attentati terroristici delle ultime ore che hanno colpito diverse aree di Kabul e in particolare l’aeroporto”. Il ministro ha rinnovato il cordoglio espresso per le vittime di questi attacchi. “Siamo convinti che Mosca rappresenti un attore fondamentale per raggiungere un approccio internazionale unitario” e “solo un’azione globale coerente e condivisa potrà essere efficace” per avviare un dialogo. (Res)